Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt obejmujący zniesienie tzw. oblige giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez Towarową Giełdę Energii oraz zaostrzający odpowiedzialność w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej. "Jeżeli obniżenie obliga giełdowego spowoduje, że energia elektryczna stanieje na tyle, że będzie na akceptowalnym poziomie to wtedy inne mechanizmy mogą nie być potrzebne" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM poseł PiS Marek Suski. Podkreślił jednak, że na razie jest to równoległe rozwiązanie do zamrożenia cen energii do 2 tys. kWh.

Wideo youtube "Z jednej strony chcemy obniżenia kosztów energii w spółkach, które zajmują się produkcją i dystrybucją, a z drugiej strony tam, gdzie to będzie trudne do udźwignięcia - czy przez odbiorcę indywidualnego, rodziny, rolnika czy innych użytkowników - wprowadzamy taryfę obniżoną. I dopiero powyżej tej taryfy będzie ta cena wyższa na rynku" - tłumaczył. Zaznaczył, że jeśli cena ukształtuje się poniżej taryfy, "to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że osiągnęliśmy zamierzony cel". Na uwagę, że podobny limit dla wszystkich jest niesprawiedliwy, inne zużycie energii ma rodzina, a inne singiel Suski powiedział, że "nie ma całkowicie sprawiedliwości na tym świecie". "Jest zbliżone do sprawiedliwości, a to, że proponujemy dopłaty, upusty, to wynika z tego, że my jesteśmy zatroskani o losy naszych obywateli. Wyliczanie takie zegarmistrzowskie, że ten troszkę mniej zużywa, ten troszkę więcej, to by się po prostu nie powiodło" - mówił. "Być może parę osób będzie bardziej zadowolonych, niż inne osoby" - dodał. Opracowanie: Amelia Panuszko , Adam Zygiel