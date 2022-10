„Z tego co wiem, z informacji bezpośrednio z Ukrainy, ale również z tego co mówią Ukraińcy mieszkający w Polsce, to ta skala ataków rosyjskich nie spowoduje fali migracyjnej (…). To nie przestraszy Ukraińców” - tak prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedział w Rozmowie w południe w RMF FM na pytanie o to, w jakim stopniu ataki takie jak dzisiejszy na Kijów będą miały wpływ na decyzję Ukraińców, by przed zimą uciekać m.in. do Polski.

Prof. Legutko: UE rządzi lewica. Polski rząd jest uważany za przeciwnika politycznego Michał Dukaczewski / RMF FM

To co działo się w lutym i marcu, czyli bezpośrednie podejście wojsk rosyjskich pod Kijów, to było coś, co przestraszyło bardzo wiele osób. Wiemy, co potem się działo w Iziumie czy Buczy, czyli te strachy były rzeczywiście realne. Natomiast jeżeli nie są to wojska lądowe, które wkraczają do poszczególnych miast, są to wyłącznie ataki rakietowe, które jednak trafiają raz w infrastrukturę krytyczną, a z drugiej strony w domy mieszkalne, to one prawdopodobnie - można założyć z dużym prawdopodobieństwem - nie przestraszą Ukraińców, a więc nie spowodują wyjazdów do Polski. Prawdopodobnie nie spowodują też wyjazdu w drugą stronę, czyli Ukraińcy, którzy się jakoś aklimatyzują w Polsce, po prostu zostaną z nami dłużej - dodał specjalista ds. migracji.

"My cały czas nie jesteśmy sami"

Dopytywany, ilu uchodźców mogłoby pojawić się w Polsce w razie najczarniejszego scenariusza, czyli odcięcia ukraińskich miast od prądu i ogrzewania, odpowiedział: Mój szacunek sprzed kilku tygodni mówiący o tym, że naprawdę by coś się wydarzyło, wskazuje, że powinniśmy być przygotowani na około 500 - 600 tys. osób, które by do Polski trafiły. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę: każda większa liczba osób będzie oznaczała uruchomienie wszystkich możliwych solidarności w ramach Unii Europejskiej, a więc relokację uchodźców w ramach UE. Pamiętajmy o tym, że my cały czas nie jesteśmy sami. W Polsce mieszka milion uchodźców z Ukrainy, ale w Niemczech mieszka 800 tys., w Czechach 300 tys. Wyobraźmy sobie, że nie ma solidarności europejskiej w tym zakresie i wszyscy są u nas. Wtedy na pewno nie dalibyśmy rady. Musimy liczyć siły na zamiary. Jesteśmy w stanie zagospodarować jeszcze ok. 500 tys. osób bez wielkich problemów. Jeżeli będzie więcej, to musimy się zwrócić o solidarność europejską a tak naprawdę światową.