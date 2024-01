"Nowy rząd powinien pokazać, że myśli nie tylko o swoich wyborcach, ale o wszystkich Polakach i powinien odpowiedzieć na ten gest także gestem, który mógłby obniżyć emocje" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 prof. Marcin Matczak. Prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego argumentował, dlaczego Prokurator Generalny Adam Bodnar powinien zwolnić z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na czas postępowania ułaskawieniowego.

Prof. Marcin Matczak / Piotr Molecki / East News

Prof. Marcin Matczak zaapelował w mediach społecznościowych, żeby Prokurator Generalny zwolnił z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na czas trwania postępowania ułaskawieniowego, o którego wszczęciu poinformował wczoraj prezydent Andrzej Duda. Dlaczego Adam Bodnar - pełniący jednocześnie funkcję ministra sprawiedliwości - miałby zrobić?

"Prezydent Duda zrobił krok wstecz - schował ego do kieszeni, przyznał, że potrzebne jest kolejne ułaskawienie. Dla czegoś, co jest bardzo ważne - dla demokracji, dla praworządności, czyli dla spokoju społecznego - nowy rząd powinien pokazać, że myśli nie tylko o swoich wyborach, ale wszystkich Polakach i powinien odpowiedzieć na ten gest także gestem, który mógłby obniżyć emocje. Bo tego obniżenia emocji potrzebujemy" - powiedział prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Piotrem Salakiem.

"W Polsce przyzwyczailiśmy się do tego, że albo kogoś nienawidzimy, albo kogoś kochamy - to jest właśnie polaryzacja. Dlaczego nie mogę w środę skrytykować prezydenta, że robi pośmiewisko z Polski, trzymając przestępców w Pałacu Prezydenckim, czyniąc z Pałacu Prezydenckiego pałac bezprawia, a w czwartek, kiedy zachowa się logicznie, pochwalić go? To jest całkowicie normalna sprawa, tylko nasz świat jest po prostu nienormalny" - zaznaczył gość Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24.