Prezydent przerzucił "gorący kartofel", ten problem na Prokuratora Generalnego – tak nowe wszczęcie postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skomentowała Anna Maria Żukowska, gość Porannej rozmowy w RMF FM. "Środowisko prezydenta i PiS, z którego się wywodzi, ciśnie, żeby coś zrobić. Problem przerzucił gdzieindziej" - podkreślała przewodnicząca klubu Lewicy, dodając, że wszystko potoczyłoby się szybciej, gdyby prezydent skorzystał z przysługującemu mu konstytucyjnego prawa łaski.

Anna Maria Żukowska przyznała, że w świetle orzeczeń TSUE Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest sądem. Została powołana niezgodnie z konstytucją - powiedziała. Mimo to uczestniczy w jej posiedzeniach. Trafiłam do neoKRS po to, by mieć wpływ na rozpatrywane tam sprawy, np. ocenę projektów aktów prawnych - tłumaczyła w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o losy dwóch projektów ustaw, które mają złagodzić prawo do przerywania ciąży. Obie propozycje Lewicy w tej sprawie na rozpatrzenie przez parlament czekają od 13 listopada zeszłego roku.

Anna Maria Żukowska nie była w stanie powiedzieć, kiedy będzie głosowany projekt dot. legalizacji aborcji. O tym będzie decydował marszałek. Na ten moment priorytetem jest uchwalenie budżetu - stwierdziła, by po chwili przyznać, że projekt ten trafi pod obrady Sejmu prawdopodobnie w lutym.