Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie prof. Marcin Matczak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Matczak / RMF FM

Donald Tusk już w przyszłym tygodniu ma pojechać do Brukseli i rozmawiać o odblokowaniu Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak, by unijne pieniądze mogły popłynąć do Polski, potrzebne są zmiany w prawie.

Naszego gościa zapytamy, jakie pierwsze zmiany powinien wprowadzić nowy, opozycyjny rząd. Jak poradzić sobie z Trybunałem Konstytucyjnym? Jak powinna wyglądać Krajowa Rada Sądownictwa? Zapytamy również o możliwość przeprowadzenia zmian w mediach publicznych i Radzie Polityki Pieniężnej.

