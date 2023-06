"Jeżeli chodzi o komisję ds. badania wpływów rosyjskich, to ona niewątpliwie powstanie, ponieważ taki jest obowiązek Sejmu" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Jarosław Krajewski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie chciał jednak zdradzić, ilu członków do składu komisji zgłosi partia rządząca.

Wideo youtube

W środę pojawiły się informacje, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński może wrócić do rządu . Jaki ma stosunek Jarosław Krajewski do tych doniesień?

Chodzą takie informacje po Sejmie. Jeżeli Jarosław Kaczyński zdecydowałby się wejść do rządu, byłoby to niewątpliwie wzmocnienie rządu Mateusza Morawieckiego. To jest decyzja prezesa Kaczyńskiego. Ja nie planuję niczego doradzać - stwierdził.

Na pytanie, jakie są motywy prezesa PiS-u, gość RMF FM stwierdził, że "do programu trzeba zaprosić Kaczyńskiego, a nie Krajewskiego", by się dowiedzieć.

W rozmowie poruszono temat komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Gość Rocha Kowalskiego zapewnił, że komisja powstanie, bo taki jest obowiązek Sejmu.

Jarosław Krajewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Muszę powiedzieć, że zawsze, jak prezydent przedstawia inicjatywę legislacyjną, z atencją podchodzę do tego projektu. Zapoznałem się z nim, również wczoraj byłem obecny w trakcie prac w ramach pierwszego czytania. Uważam, że tutaj jest ze strony pana prezydenta poszukiwanie konsensusu i powiedzenia 'sprawdzam' dla totalnej opozycji, czy chcą badać rosyjskie wpływy, czy boją się jak diabeł święconej wody tej komisji - powiedział polityk.

Powiem więcej - otóż w kuluarach politycy ze strony opozycyjnej twierdzą, że gdyby taka komisja powstała po wyborach, to byłby to bardzo dobry pomysł. Oni się po prostu tej komisji boją. To jest strach PO przed ujawnieniem tych relacji, jakie w latach 2008-2015 były między konkretnymi politykami PO a Rosją - dodał.

Gość Rozmowy w południe RMF FM uchylał się od odpowiedzi, ilu członków partia rządząca zgłosi do składu komisji weryfikacyjnej. Na pytanie, kiedy kandydaci mogliby ewentualnie zostać zaprezentowani, Jarosław Krajewski stwierdził, że zależy to od tempa prac Senatu.