„Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera i żeby zakończyć taki etap wymyślania i wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami” - tak szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki tłumaczył przyczyny ewentualnego powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Informację o tym, że prezes PiS ma wrócić do rządu, jako pierwszy opublikował portal gazeta.pl.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Piotr Nowak / PAP/EPA Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki był pytany w środę przez dziennikarzy w Sejmie, czy Jarosław Kaczyński wróci do rządu. Terlecki odpowiedział, że "to nie jest jeszcze przesądzone". Zobaczymy, jutro jest Prezydium Komitetu Politycznego i wtedy się wszystko wyjaśni - powiedział. Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera, żeby zakończyć taki etap wymyślania czy wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenie Sejmu, czyli takiego działania resortowego bez spojrzenia na całość - mówił Terlecki, pytany o motywy ewentualnego powrotu prezesa PiS do rządu. Nie chcemy mnożyć posiedzeń Sejmu, chcemy, aby w tych lipcowych (posiedzeniach) zmieściły się ustawy, które są konieczne, a (ustawy) które nie są konieczne jednak odłożyć po wyborach - dodał polityk PiS. Zwrócił uwagę, że "z pewnością pozycja prezesa i jego udział w rządzie zmieniałby sytuację". Jaką rolę może pełnić Kaczyński w rządzie? Jarosław Kaczyński był wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych między październikiem 2020 roku a czerwcem 2022 roku. Terlecki przyznał, że poprzednio prezes PiS był w rządzie w konkretnym celu, uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny, to się udało, więc opuścił rząd. Jednak - jak dodał Terlecki - "przed wyborami trzeba skoncentrować siły na najważniejszych sprawach, a inne zostawić na po wyborach". Gazeta.pl poinformowała, że Jarosław Kaczyński ma rozważać powrót do rządu, ponieważ nie jest zadowolony z kampanii wyborczej. Jak donosi portal, prezes PiS chciałby zostać wicepremierem i jednocześnie zdegradować obecnych wicepremierów. Politycy będą rozmawiać o kształcie sztabu wyborczego Wicemarszałek Sejmu był też pytany przez dziennikarzy o uchwałę PiS w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Zapowiedział, że będzie rozpatrywana na posiedzeniu Sejmu w środę wieczorem. Na Konwencie Seniorów przełożyliśmy jeden z punktów na jutro i dziś wejdzie ona wieczorem do obrad - powiedział. Terlecki potwierdził też, że w środę wieczorem odbędzie się klub PiS z udziałem prezesa Kaczyńskiego, natomiast w czwartek na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS będzie mowa m.in. o kształcie sztabu wyborczego. Zobacz również: Jarosław Krajewski gościem Rozmowy w południe w RMF FM

