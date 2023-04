Bez względu na szyldy, loga i organizacje - dziś miejsce polskich rolników jest na drodze - dodawał Kołodziejczak.

Mariusz Piekarski dopytywał swojego rozmówcę o to, jakie są dokładnie oczekiwania protestujących rolników. Domagamy się cła na zboże, pszenicę, kukurydzę, rzepak i inne towary rolno-spożywcze, mięso drobiowe, jaja, warzywa. Dlaczego jeszcze Robert Telus z polską dyplomacją, z premierem nie pojechali do Brukseli załatwiać tych spraw? Dlaczego nie ma instrukcji dla polskich dyplomatów w Unii Europejskiej? Powinny być wysłane jak najszybciej - mówił Kołodziejczak.

Lider AGROunii podkreślał, że w sprawie zboża ustalenia muszą być zawarte nie między Polską a Ukrainą, lecz między Unią Europejską a Ukrainą. Jak mówił, jeśli to zboże trafi np. do Niemiec, to tamtejsi pośrednicy kupią je tam, a polscy rolnicy zostaną ze swoim zbożem. A my zostaniemy z naszym ziarnem w Polsce. Sam tranzyt nie rozwiąże problemu - podkreślał.

Mariusz Piekarski dopytywał Kołodziejczaka, dlaczego rolnicy nie protestują w Brukseli. W Brukseli mamy sowicie opłacanych europarlamentarzystów, naszych dyplomatów, którzy mają zacząć pracować, robić to wszystko dla nas. Tylko, co zrobili rządzący, gdy prosiliśmy od czerwca - jak miała działać Bruksela, kiedy słyszała od polskiego komisarza rolnictwa, od ministra rolnictwa, że nie ma problemu. Jak miała działać UE? Oni nam przeszkodzili i zapewniali, że nie ma problemu - skomentował nasz gość.

Według niego firmy, które kupowały w Polsce ukraińskie zboże bez cła, założą filie w Niemczech i będą podbijać dokumenty, że zboże zostało rozładowane w Berlinie. To są cwaniacy, którzy dorabiają się krzywdą całego kraju. My błagamy o jedno - chcemy normalnie sprzedawać nasze zboże. Dziś dorobiło się kilka firm związanych z PiS. Ludzie ponieśli straty, rząd będzie wypłacał rekompensaty rolnikom, a tak naprawdę zysk z tego wszystkiego przejęło kilka firm - skwitował Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak, lider AGROunii /Krzysztof Kot /RMF FM

"Nie wierzę, że Kowalczyk mówił przypadkowo, żeby nie sprzedawać zboża. Ktoś na tym dobrze zarobił"

Robert Telus niech się bierze do roboty. Niech jedzie do Brukseli, niech walczy o cło, bo jedyne, czym się zajmuje do tej pory, to robieniem PR-u i opowiadanie, jak jest dobrze, gdy wszyscy widzą, jak jest źle - mówił Michał Kołodziejczak. Jego zdaniem aferę ze sprzedażą w Polsce zboża z Ukrainy należy wyjaśnić także politycznie. Musi powstać komisja śledcza, która to wszystko wyjaśni. Ja nie wierzę, że premier Kowalczyk mówił przypadkowo, żeby zboża nie sprzedawać. Według mnie mówił to, bo ktoś mu to podpowiedział. I ten, który mu to podpowiadał, zrobił na tym duże pieniądze. Czy Kowalczyk przytulił za to jakieś pieniądze? Czy ktoś, kto wpłynął na to, że on to powiedział, przytulił pieniądze? Śmiem myśleć, że tak jest - stwierdził Kołodziejczak.