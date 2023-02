"Teraz jesteśmy w drodze do Kahramanmaraş - to miasteczko, które zostało najbardziej zniszczone. Jeśli chodzi o to, jak wygląda ten rejon, to wszędzie możemy oglądać zniszczenia. Budynki są zdewastowane. Jest mnóstwo ratowników, którzy próbują wydobyć mieszkańców (spod gruzów)" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Wiktoria Maciejewicz, dyrektor Misji Naziemnych Global Empowerment Mission Europe. Paweł Balinowski pytał swojego gościa, co dzieje się w regionie dotkniętym poniedziałkowymi trzęsieniami ziemi.

Wideo youtube W poniedziałek w środkowo-południowej Turcji doszło do potężnych trzęsień ziemi, z których najsilniejsze miało magnitudę 7,8. Najnowsze informacje wskazują, że w Turcji i sąsiedniej Syrii życie straciło łącznie ponad 17,5 tys. osób, a co najmniej 66,5 tys. zostało rannych. Paweł Balinowski zauważył, że ciągle słyszymy o działaniach ekip poszukiwawczo-ratowniczych. W jakich warunkach przyszło im pracować? Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wygląda akcja ratunkowa w Turcji? "Trzeba być gotowym na wszystko" Jesteśmy w drodze do Kahramanmaraş. Bardzo ciężko się tu dostać, ponieważ dużo lotów było opóźnionych lub przełożonych. Żeby dolecieć w to miejsce, mieliśmy cztery połączenia. (...) Wszyscy stanęliśmy na głowie, żeby się tu znaleźć. Jeżeli chodzi o warunki, to jest bardzo ciężko znaleźć nocleg - wszystko jest zarezerwowane, na drogach chaos, tworzą się ogromne korki - powiedziała Wiktoria Maciejewicz. Akcję utrudniają niskie temperatury. Choć Turcja kojarzy się z ciepłym krajem, to teraz jest tam zima. Jest bardzo zimno. Dziś byliśmy przygotowani na to, że będziemy spać w samochodzie. Ale jadąc na taką misję, trzeba być gotowym na wszystko - potwierdziła dyrektor naziemna GEM Europe. "Każda godzina jest bardzo ważna" "To jest moment krytyczny, każda sekunda się liczy, ale czas ucieka" - tak napisała w mediach społecznościowych Syryjska Obrona Cywilna, znana jako Białe Hełmy. Czy widać na miejscu, że trwa dramatyczny wyścig z czasem? Tak, dosłownie na każdym budynku stoi ogromna liczba ludzi - strażacy, policja, wolontariusze. Trwają poszukiwania, bo każda godzina jest ważna; im dłużej to trwa, tym mniejsze (są) szanse na znalezienie żywej osoby. Jeżeli chodzi o działania, to byliśmy w kontakcie z polską strażą pożarną - wiemy, że tutaj są nieopodal i działają. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Staramy się jak najczęściej kontaktować z władzami, które tutaj już są i znają temat najlepiej. Nawiązaliśmy współpracę z władzami tych miasteczek - dzięki temu udało się ominąć korki, ponieważ policja nas eskortowała - relacjonowała Wiktoria Maciejewicz. Zobacz również: Polscy strażacy wydobyli spod gruzów jedenastą żywą osobę W Turcji niesamowite jest to, że wystarczy zadzwonić na numer 112 i oni (służby - przyp. red.) bardzo chętnie współpracują, pomagają. Jeżeli ktoś przyjeżdża z pomocą humanitarną, oni zrobią wszystko, by ułatwić ten proces - dodała. Radość miesza się z rozpaczą Co mówią ludzie, których ratownicy spotykają na swojej drodze? Ludzie są różni - część koczuje w namiotach w tzw. miasteczku namiotowym, część w schroniskach, część rozpala ogniska na ulicy i tworzy ‘tabor’. Jak tylko zatrzymujemy się naszym samochodem, podbiega do nas bardzo dużo ludzi i prosi nas o pomoc - odparł gość Rozmowy w południe w RMF FM. Jeżeli chodzi o ich doznania, to są obrazy łamiące serce. Z jednej strony czują radość, z drugiej płaczą, że stracili kogoś lub dom. Cieszą się, że żyją, a z drugiej strony rozpaczają, bo stracili cały dobytek. To są bardzo mieszane uczucia - dodała. Czego najbardziej potrzebują obecnie dotknięci kataklizmem ludzie w Syrii i Turcji? Ponieważ mamy magazyny w Polsce, Kijowie i USA, chcieliśmy sprowadzić tutaj tira z pomocą humanitarną, ale okazało się, że droga jest nieprzejezdna i się nie da. Dzięki współpracy z konsulem w Miami i ambasadą turecką w Waszyngtonie do tej pory udało nam się dostarczyć dwa samoloty, które wylądowały w Stambule i były załadowane po brzegi. Dostarczyliśmy ponad 200 palet różnego rodzaju pomocy, od jedzenia i napojów, po pościel, koce, rękawiczki i odzież dla pracowników, którzy pomagają w ratowaniu ludzi - relacjonowała Wiktoria Maciejewicz. Zobacz również: Polscy strażacy wydobyli spod gruzów jedenastą żywą osobę

60 godzin po trzęsieniu spod gruzów wyciągnięto noworodka

IMGW przygotowuje prognozę dla strażaków w Turcji. Lokalnie minus 15 stopni C.

Polscy medycy wojskowi są już w Turcji. Trwa walka z czasem Opracowanie: Marta Rawicz , Cezary Faber