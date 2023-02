Siczek dodał, że dwa zespoły rozpoznania udały się w inne części miasta, żeby wskazać ewentualne kolejne miejsca poszukiwań i pomocy uwięzionym.

W Besni działa 76 strażaków z ośmioma psami

Polscy strażacy do zdewastowanego przez trzęsienia ziemi regionu dotarli w nocy czasu polskiego. 76 strażaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR wraz z ośmioma psami ratowniczymi prowadzi akcję poszukiwawczo-ratunkową w ponad 70-tysięcznym mieście Besni. W sumie - do tej pory - polskiej grupie udało się odnaleźć jedenaście żywych osób.

We wtorek po godz. 15:00 Andrzej Bartkowiak poinformował, że strażacy uratowali pierwszą osobę, a przed godz. 18:00 - kolejną. Po godz. 19:00 komendant napisał na Twitterze, że uratowano trzecią osobę. Przed północą straż pożarna przekazała, że spod gruzów udało się wyciągnąć 17-latkę i czteroosobową rodzinę - rodziców i dwójkę dzieci.

W środę z kolei udało się uratować dwie kolejne osoby - najpierw przed godz. 6:00 13-letnią dziewczynę, a przed południem młodą kobietę. Dobre wieści napłynęły ponownie w czwartek rano.

Wojsko Polskie na pomoc Turcji

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało w czwartek rano w mediach społecznościowych, że do Turcji dotarli już wojskowi medycy z Polski. Jeszcze dziś rozpoczną swoją pracę i będą udzielać pomocy ofiarom trzęsienia ziemi.

"Wojskowi medycy z Polski są już w Turcji. Jeszcze dziś rozpoczną swoją pracę i będą udzielać pomocy ofiarom trzęsienia ziemi. Na pokładach wojskowych samolotów do Turcji przetransportowany został niezbędny sprzęt medyczny do utworzenia szpitala polowego" - podał resort obrony we wpisie na Twitterze.