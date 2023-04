"Chciałbym, żeby to było apogeum, ale niestety spodziewam się, że nie jest tak, że już mamy osiągnięty ten punkt kluczowy, dlatego że niestety mamy rok wyborczy" - tak o emocjach związanych z Janem Pawłem II mówił w Rozmowie w południe w RMF FM dr Sebastian Duda, teolog, filozof i publicysta. "To jest coraz bardziej dyskusja o kampanii wyborczej, gdzie elementem staje się postać papieża i stosunek do niego. Widać bardzo po PiS, że odkryli, iż papież jest bardzo ważną postacią dla dużej części społeczeństwa" - dodawał ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Dr Sebastian Duda podkreślał, że papież Jan Paweł II to punkt zaczepienia dla wielu ludzi. Jeżeli im to odciąć, to zabiera się im część osobowości. Tak to jest odczuwane. Chodzi o tożsamość narodową powiązaną z tożsamością religijną, ale nie tożsamością religijną w rozumieniu głębokiej wiary - podkreślał gość Rocha Kowalskiego. Jan Paweł II jest emblematem identyczności dla bardzo wielu osób, musi być autorytetem nieskalanym, nieskazitelnym - dodawał. Tak naprawdę bronimy swojej dumy z tego, że ktoś taki się pojawił i że był takim Mesjaszem dla świata - ocenił.

Jan Paweł II w typowej narracji katolickiej w Polsce bardzo często staje się postacią ważniejszą od Chrystusa - i to jest zaburzony porządek. Bardzo wyraźnie widać, że ten autorytet jest quasi-boski - stwierdził dr Duda.

Teolog podkreślał, że świętość w katolicyzmie nie oznacza bezgrzeszności. W ogóle nikt w chrześcijaństwie nie może być bezgrzeszny. Tego ludzie nie rozumieją. Nie oznacza doskonałości moralnej jako synonimu nieskazitelności i działania dobrze w każdym momencie życia - zauważył dr Duda.

Według naszego gościa biskupi przez lata budowali strategię duszpasterską obecności Kościoła w Polsce na postaci Jana Pawła II. To jest wielki autorytet, to jest wybitna postać, zostawił pewną spuściznę, mamy jego pisma, dokumenty - ale te dokumenty nie zastąpią ewangelii. Co więcej, one są związane z pewnymi okolicznościami historycznymi, kulturowymi, które mijają. Minęło już 18 lat od jego śmierci i pewne rzeczy się dezaktualizują. Także interpretacje dotyczące ewangelii przedstawione przez Jana Pawła II - podkreślał dr Sebastian Duda.