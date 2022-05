"Ustawa wskazuje zakaz pełnienia kolejnych kadencji dla członków zarządu Narodowego Banku Polskiego, a pan Glapiński w okresie od lutego do czerwca 2016 roku, za prezesury Marka Belki, członkiem zarządu już był" - powiedział senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza Rochowi Kowalskiemu w Rozmowie w południe w RMF FM. Jak zaznaczył, senator PO nie otrzymał jeszcze odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP na swoją prośbę o ekspertyzy prawne przed powołaniem Glapińskiego.

Krzysztof Brejza / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Brejza gościem Rozmowy w południe w RMF FM

Na pytanie o to, czy dotychczasowy prezes NBP powinien zostać powołany na kolejną kadencję gość Rocha Kowalskiego ocenił, że "sam pałac prezydencki ma wątpliwości co do tej kandydatury i w środowisku PiS też takie wątpliwości się pojawiają".

"To subtelna próba odwiedzenia prezesa Kaczyńskiego od forsowania siłowania tej kandydatury" - powiedział Krzysztof Brejza.

Jak dodał, "prezydent ma swoją kandydatkę i może wykorzystać ten fakt do tego, żeby >>odstrzelić<< Adama Glapińskiego z listy kandydatów".

Zdaniem senatora PO, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu może nie dojść do głosowania w sprawie obsadzenia funkcji prezesa NBP.

Krzysztof Brejza wyraził swój krytyczny stosunek do działań prezesa banku.

"Te konferencje, te stand-upy, te cyrki, te wystrzały strumienia świadomości prezentowane przez prezesa Glapińskiego w tak tragicznej sytuacji dla polskich rodzin, które muszą mierzyć się z inflacją zafundowaną przez nieudolną politykę NBP, też wywołują rezonans w samym środowisku PiS" - dodał gość Rozmowy w południe w RMF FM.

Wideo youtube