"Jest cały szereg różnych zastrzeżeń do pracy banku (NBP - przyp. red.), łącznie z decyzjami, ale także z komunikacją tych decyzji" - tak Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy Narodowy Bank Polski dobrze walczy z inflacją. Gość Marka Tejchmana stwierdził, że słucha konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego "z pudełkiem chusteczek higienicznych, bo trudno jest mi powstrzymać łzy śmiechu". "Te konferencje tak dalece odbiegają od standardów centralnej bankowości, że to jest niewiarygodne. Nie budzą już zdumienia, po prostu trudno w to uwierzyć" - podsumował Jankowiak.

Prezes (Glapiński - przyp. red.) w czasie tej swojej swobodnej wędrówki słownej wskazuje datę - koniec 2023 r. - kiedy można spodziewać obniżki stóp procentowych. W kontekście tego, że w poprzednich paru zdaniach mówił, że właściwie nic nie wiadomo, to ta zapowiedź brzmi co najmniej dziwnie - ocenił nasz gość.

U nas patrzy się na to, co dzieje się ze stopami procentowymi przez pryzmat kredytów hipotecznych. To jest spojrzenie uzasadnione z punktu widzenia jednostkowych przypadków, ale w kategoriach całej gospodarki to jest to mały wycinek tego, do czego prowadzi podwyżka stóp procentowych. Za podwyżką stóp procentowych powinno iść podniesienie oprocentowania depozytów - zauważył Jankowiak. Ostre i długotrwałe podwyżki stóp procentowych oczywiście bardzo bolą tych, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, ale do tych poszczególnych ludzi powinny być adresowane środki pomocowe - podkreślił ekonomista.

Marek Tejchman pytał swojego rozmówcę o propozycję premiera Morawieckiego dotyczącą wakacji kredytowych. Ktoś będzie musiał za te odłożone odsetki zapłacić. Przede wszystkim ci, którzy z tych wakacji korzystają. W jakiś sposób będą musiały za to zapłacić również banki - podsumował Jankowiak.

Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu zwracał też uwagę na nadpłynność w sektorze bankowym. Oznacza to, że w sektorze bankowym jest tak dużo pieniędzy, iż banki nie muszą zbierać dodatkowych pieniędzy z depozytów. Banki nie potrzebują naszych depozytów - ocenił Jankowiak. Zaznaczył, że tę nadpłynność mógłby zmniejszyć NBP. To by wymagało przeprowadzenia skomplikowanych operacji, w których bank centralny emitując bony, obligacje, konkurowałby z Ministerstwem Finansów, rządem - zauważył nasz gość.

