"Najprawdopodobniej inflacja będzie się na podobnym poziomie utrzymywać do końca roku. Będzie rosnąć od stycznia, kiedy będzie waloryzacja części cen usług. Szczyt powinien zamknąć się w okolicach 20 proc. w lutym lub marcu" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Arak - dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Od tego okresu powinniśmy widzieć spadek wskaźnika inflacji, z dojściem może nawet do jednocyfrowej na koniec przyszłego roku" - dodał. "Żywność będzie nadal drożała. Wzrosty cen żywności będą przekraczać pewnie 20 proc. w kolejnych miesiącach" - prognozował.

Jesteśmy na płaskowyżu, który był komunikowany w przeszłości - mówił Piotr Arak w RMF FM, pytany o inflację w Polsce. Luty to jest ten okres, w którym wchodziła w życie tarcza finansowa, która zredukowała poziom podatków. Wiemy, że będą wprowadzane zmiany do tych rozwiązań wspomagających gospodarstwa domowe. Te działania będą miały inny charakter - niekoniecznie powszechny - tłumaczył gość Krzysztofa Berendy. Jest dosyć duże pytanie ze strony ekonomistów, w jaki sposób GUS będzie podchodził do tych rozwiązań i jak je uwzględni w modyfikacji koszyka inflacyjnego - dodał dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Globalna gospodarka spowalnia, europejskie gospodarki spowalniają. Polska gospodarka też spowalnia - mówił w RMF FM Piotr Arak. Odczyty produkcji i konsumpcji przemysłowej, które dzisiaj były publikowane, raczej pokazują wyprzedaż zapasów niż to, że coś nowego się dzieje w polskiej gospodarce - analizował. Gospodarka chińska jest w niesamowitym spowolnieniu. Rozwija się wolniej niż stany zjednoczone. Polityka zero Covid powoduje, że mniej więcej do połowy przyszłego roku oni też będą obcinać ten wzrost. To wszystko sprawia, że ceny energii nie powinny drastycznie rosnąć - stwierdził ekspert.

Krzysztof Berenda dopytywał swojego gościa, co będzie najszybciej drożało w najbliższych miesiącach. Największym punktem ryzyka jest żywność. To jest ta rzecz, która w koszyku będzie najbardziej i najistotniej drożała - odpowiedział Piotr Arak. Są kwestie związane z usługami, które będą waloryzowane na początku przyszłego roku. To jest największe ryzyko - dodał.