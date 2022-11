W niedzielę, 18 grudnia na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się XXVI wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. W menu - jak informuje Jan Kościuszko - organizator i pomysłodawca akcji - znajdą się między innymi barszcz, pierogi i bigos. Do rozdania będzie kilkadziesiąt tysięcy porcji.

Już po raz 26 osoby bezdomne będą mogły się posilić na Rynku Głównym w Krakowie. W tym roku wigilia dla bezdomnych i potrzebujących odbędzie się w niedzielę 18 grudnia - poinformowali organizatorzy.

Pomysłodawcą akcji jest restaurator Jan Kościuszko. Rozdanych zostanie kilkadziesiąt tysięcy porcji potraw wigilijnych.

Osoby potrzebujące, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogły również skorzystać z bezpłatnych badań medycznych w specjalnie przygotowanym do tego celu szpitalu polowym - lekarze będą świadczyli m.in. specjalistyczne konsultacje kardiologiczne, internistyczne i ortopedyczne.

Wrażliwość na ludzką krzywdę i samotność

Wigilia dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących to już tradycja. Kiedy w 1996 roku, podczas pierwszego spotkania rozdano około pięciu tysięcy posiłków nikt nie spodziewał się, że przez kolejne dwie dekady na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, potrzebujący będą gromadzić się na krakowskim Rynku, by choć przez chwilę przestać czuć się samotnie, by skorzystać z realnej pomocy.

Inicjatywa unaocznia skalę problemu ubóstwa, który często dotyczy osób starszych i samotnych.