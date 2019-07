"Od dziś absolutnie żadnych ataków i przytyków. Strona demokratyczna powinna ze sobą współpracować, bo wróg jest po stronie PiS-u" - mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. "Wczoraj został rozbity projekt, w który uwierzyłem, który uważałem, że jest w stanie zwyciężyć z PiS-em i byłem po prostu zły" - tak gość Marcina Zaborskiego komentuje wczorajszą decyzję Platformy Obywatelskiej o wystartowaniu w jesiennych wyborach parlamentarnych jako Koalicja Obywatelska bez SLD (a wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska).

Moim wrogiem nie jest PO, nie jest PSL, nie są partie demokratyczne, ale wymagam uczciwości i lojalności (...) W ostatnim koncepcie politycznym, w którym byłem, w Koalicji Europejskiej - nie było tej uczciwości i lojalności, bo rozwaliło się o projekt w stosunku do którego wszyscy powinni być wierni. Zrobił to najpierw Władek (Władysław Kosiniak-Kamysz - przyp. red.), a wczoraj ostatecznie abdykował z lidera opozycji Grzegorz Schetyna - mówi Włodzimierz Czarzasty.

Joanna Senyszyn, Marek Dyduch, Jerzy Jaskiernia, Krzysztof Janik. Te nazwiska pojawią się na listach wyborczych lewicy - potwierdza Włodzimierz Czarzasty. Pytany z kolei o to, czy na listach wyborczych do Sejmu będą prezydenci miast z SLD odpowiada: Nie, nie jest to możliwe. Bo rok temu startowali na prezydentów. I ich obowiązkiem jest bycie prezydentami.

