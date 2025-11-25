Jakie są czerwone linie dla Ukrainy w sprawie planu pokojowego? Jak ma wyglądać współpraca Polski z Ukrainą ws. zagrożenia aktami dywersji inspirowanymi przez Rosję? Czego jeszcze brakuje w stosunkach między Ukrainą a Polską? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w RMF24 Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Zapraszamy!

Głównym tematem ostatnich kilkudziesięciu godzin jest dyskusja wokół planu pokojowego USA dla Ukrainy. Jakie są czerwone linie dla Kijowa w tej sprawie? Na jakie ustępstwa jest gotowa Ukraina?

Wasyla Bodnara zapytamy także o relacje Polski z Ukrainą. Jak ma wyglądać współpraca obu państw ws. zagrożenia aktami dywersji inspirowanymi przez Rosję? Czego jeszcze brakuje w stosunkach między Ukrainą a Polską?

