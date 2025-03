Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny. Porozmawiamy m.in. o tym, czy zdiagnozowane przypadki błonicy w Polsce to realne zagrożenie, a może tylko niegroźne incydenty. Zapytamy, ile jest typów błonicy i które są groźne.

Paweł Grzesiowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z dr. Pawłem Grzesiowskim porozmawiamy też o szczepieniach na HPV. Zapytamy ponadto, po co nam sieć szpitali leczących gruźlicę i czy po epidemii Covid-19 jesteśmy mniej czy bardziej, jako społeczeństwo, odporni na choroby zakaźne.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

