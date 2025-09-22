Agencja Moody's obniżyła w piątek perspektywę ratingu Polski do negatywnej. Czy powinniśmy bić na alarm? Kiedy RPP może ponownie obniżyć stopy procentowe? Czy będziemy musieli wkrótce wybierać wydatki socjalne czy wydatki na zbrojenia? M.in. o to Piotr Salak zapyta członka Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysława Litwiniuka, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Przemysław Litwiniuk / Michał Dukaczewski / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Agencja Moody’s obniżyła w ubiegły piątek perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej. Utrzymała przy tym na relatywnie wysokim poziomie sam rating naszego kraju. Dwa tygodnie wcześniej na podobny ruch zdecydowała się agencja Fitch. W obu przypadkach uzasadnienie było podobne - rosnący w szybkim tempie deficyt i dług publiczny. Czy powinniśmy bić na alarm?

Czy na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej można spodziewać się obniżki stóp procentowych? Na jakie czynniki będzie zwracać RPP? W rozmowie padnie także pytanie o wpływ coraz bardziej niestabilnej sytuacji w regionie na stan finansów państwa. Prof. Litwiniuka zapytamy także o to czy w Polsce powinno wprowadzić się nadzwyczajny podatek wojenny lub zawiesić świadczenia socjalne?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>