​Jakie pomysły ma rząd, żeby pomóc górnikom? W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak zapyta o to Konrada Wojnarowskiego, wiceministra środowiska i klimatu.

Co rząd mógłby zrobić już teraz? Mógłby pomóc chociażby Jastrzębskiej Spółce Węglowej, oddając jej ponad półtora miliarda złotych tzw. składki solidarnościowej. To była opłata wprowadzona jeszcze przez poprzednią ekipę dla tych, którzy dużo zarobili na skokowej zwyżce cen prądu.

Dziś JSW ma problemy z płynnością finansową i może ją stracić nawet na początku przyszłego roku. Taki zwrot mógłby uratować jednego z największych pracodawców w kraju - tak twierdzą związkowcy. Ministerstwo jednak się opiera.

Piotr Salak zapyta, dlaczego? Kiedy wreszcie zostanie znowelizowana ustawa górnicza? Na to również czekają ci, którzy chcieliby poszukać innego zajęcia poza górnictwem.

Co z notyfikacją Umowy Społecznej dotyczącej górników w Komisji Europejskiej? Dlaczego to również trwa tak długo?