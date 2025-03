Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Padną pytania m.in. o niestawienie się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa Ernesta Bejdy, byłego szefa CBA.

Jacek Karnowski / Jakub Rutka / RMF FM

Byłego prezydenta Sopotu zapytamy też o decyzję sądu, który nie zgodził się na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

