Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, będzie w poniedziałek gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Jacek Czaputowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy o nadchodzącym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda ma się podzielić z przedstawicielami rządu i parlamentu informacjami na temat swoich spotkań z urzędnikami amerykańskiej administracji.

Zapytamy też o politykę zagraniczną Donalda Trumpa. Będzie również temat trzeciej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00

