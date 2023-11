Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie w środowy poranek Dariusz Joński - poseł Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy o nowej kadencji Sejmu, a także o kontroli Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz o rozliczaniu 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

Dariusz Joński / Rafał Guz / PAP

Porozmawiamy m.in. o rządowej układance, o tym kiedy poznamy konkretne nazwiska z przydziałem resortowym. Czy Dariusz Joński wejdzie w skład Rady Ministrów, jeśli ostatecznie Mateuszowi Morawieckiemu misja tworzenia rządu się nie powiedzie i to Donald Tusk przejmie pałeczkę?

Zapytamy też o audyt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy zmierza on do całkowitego zakończenia tego projektu? Czy jeśli jednak powstanie, to przy sporych zmianach autorstwa polityków koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy?

Z naszym gościem poruszymy również temat atmosfery wewnątrz koalicji i roli prezydenta po wyborach parlamentarnych.

Dariusz Joński w środę o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!