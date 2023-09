Bogdan Klich - były minister obrony narodowej, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej, w wyborach kandydujący do Senatu z listy KO - będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Faktach RMF FM o 7:00, a potem w radiu internetowym RMF24.

Bogdan Klich / Jakub Rutka / RMF FM

Nasz dziennikarz poruszy w wywiadzie z byłym szefem MON dwie najważniejsze i wiążące się z sobą sprawy. Pierwsza to kwestia bezpieczeństwa Polski, druga to komplikująca się wokół naszego kraju sytuacja międzynarodowa.

Kto lepiej dbał i zadba o obronę naszej Ojczyzny. Czyje strategie były i będą skuteczniejsze? Czy możliwy jest porządny rachunek sumienia, przyznanie się do błędów po obu stronach wyborczych okopów - opozycyjnej i rządowej? Czy to mrzonka, bo kampania to nie pora na trudne prawdy o sobie, a na obronę swego? Czy nie należałoby przed 15 października przeprowadzić politycznej debaty z prawdziwego zdarzenia: na temat sojuszników, rywali, przeciwników i wrogów naszego kraju? Czy ważne są koncepcje, czy już tylko emocje? Czy obecna kampania polityczna, nasza wewnętrzna walka przedwyborcza, zwykle pełna wzajemnych oskarżeń oraz propagandowych przekazów, to nie jest - mimo wszystko - dobry czas na spokojną, logiczną, analizę bez niepotrzebnego zacietrzewienia?

Bogdan Zalewski podejmie taką próbę we wtorek w Rozmowie o 7:00 z senatorem KO Bogdanem Klichem.