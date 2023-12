O najważniejszych wydarzeniach politycznych ostatnich, ale też nadchodzących dni porozmawiamy w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 w piątkowy poranek. Naszym gościem będzie wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Bartosz Arłukowicz. Na tę rozmowę zaprasza Tomasz Terlikowski.

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24!

Od posła Koalicji Obywatelskiej spróbujemy się dowiedzieć, czy ostatecznie wejdzie do nowego rządu Donalda Tuska. Jeśli tak się nie stanie, to dlaczego? Zapytamy też, czy w tym ułożonym już gabinecie koalicyjnym na ostatniej prostej może jeszcze dojść do zmian.

Już w poniedziałek wydarzenia w Sejmie potoczą się natomiast bardzo szybko. Najpierw expose wygłosi Mateusz Morawiecki. Kilka godzin później odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu.

Najprawdopodobniej PiS je przegra, więc wieczorem tego samego dnia Sejm zagłosuje nad kandydaturą Donalda Tuska. O tych gorących, czekających nas wydarzeniach także porozmawiamy z Bartoszem Arłukowiczem.

Nie zabraknie także pytań o zamieszanie wokół ustawy wiatrakowej, o komisje śledcze i przyszłość Adama Glapińskiego.

Zapraszamy w piątkowy poranek od 7:00 do RMF FM i Radia RMF24. Z posłem Koalicji Obywatelskiej porozmawia Tomasz Terlikowski.