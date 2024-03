Dywanik w MSZ pozostał pusty. Miał się stawić na nim ambasador Rosji, w związku z naruszeniem granicy przez rosyjską rakietę, ale z zaproszenia nie skorzystał. Jak w takim razie MSZ przekaże oficjalny protest i po co go składać, skoro władze w Moskwie ignorują polskie protesty i twierdzą, że nic nie wiedzą o tym, by pocisk zmierzający na Ukrainę "zahaczył" o terytorium RP? O to będziemy pytać w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceministra w MSZ Andrzeja Szejnę.

Andrzej Szejna / Radek Pietruszka / PAP Ambasador Siergiej Andriejew w wywiadzie dla rosyjskiej agencji RIA tłumaczył, że nie będzie się fatygował, skoro polskie władze nie przedstawiły dowodu na to, że w niedzielę nad ranem o przestrzeń powietrzną RP wleciała rosyjska rakieta manewrująca. Po podobnym incydencie w grudniu ambasador przyszedł, ale zażądał dowodów, co - jak tłumaczy polska strona - musiałoby ujawnić Rosjanom szczegóły dotyczące metod śledzenia takich obiektów.



Michał Zieliński zapyta też, czy polska dyplomacja czyni jakieś założenia co do intencji Rosjan, bo wojskowi specjaliści oceniają, że ponad ośmiokilometrowy lot rosyjskiego pocisku po polskiej stronie granicy nie był przypadkiem.



Spytamy też, o czym rozmawiał wczoraj z szefem NATO przełożony gościa rozmowy, czyli minister Radosław Sikorski. Czy tematem była propozycja szefa dyplomacji sojuszniczej Litwy, który przekonuje, by na drugi raz zestrzelić rakietę, dając Rosji jasny sygnał, aby nie testowała cierpliwości obrony państw NATO.



Ponadto w rozmowie pojawi się sprawa obecności wojskowych państw NATO na Ukrainie, nowej rezolucji ONZ wzywającej do "trwałego" rozejmu w Strefie Gazy i spór o ambasadorów, których "hurtowo" zamierza usunąć z placówek minister Sikorski. Zobacz również: Ambasador Rosji nie stawił się w polskim MSZ. Wytłumaczył dlaczego Opracowanie: Magdalena Partyła