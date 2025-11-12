Co dalej z Szymonem Hołownią? Jak Polska 2050 planuje odzyskać poparcie wyborców? Na jakim etapie jest realizacja środków z KPO? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Zapraszamy!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Polska 2050 / Marcin Suchmiel / RMF24

W najbliższych dniach - zgodnie z umową koalicyjną - ma dojść do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię ma zastąpić lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jakie plany ma lider Polski 2050? Jak ugrupowanie Szymona Hołowni planuje odzyskać poparcie wyborców? Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz zapytamy także, na jakim etapie jest realizacja środków z KPO.

