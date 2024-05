Zamach na premiera Słowacji Roberta Fico uruchomił lawinę pytań: za spust pociągnął zamachowiec? Z czyich inspiracji? Z zagranicy, czy jednak to dramatyczny skutek polaryzacji słowackiej polityki? A może kontrowersyjnego polityka próbował zabić człowiek z zaburzeniami psychicznymi? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Zamach na Roberta Fico / -/AFP / East News

W Porannej rozmowie w RMF FM porozmawiamy o polityku, który po kilku latach wrócił do polityki, a po ostatnich wyborach skierował swój kraj w stronę Rosji i wspólnie z Węgrami krytykuje pomoc Ukrainie w walce z Putinem. Naszego gościa zapytamy też o zabójstwo dziennikarza kilka lat temu, gdy Fico był u władzy.

/ RMF FM

