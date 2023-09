Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden z liderów Trzeciej Drogi. Porozmawiamy z nim między innymi o narastającym konflikcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Polska jednostronnie przedłużyła embargo na zboża z Ukrainy. Czy powinniśmy wstrzymać dostawy broni dla naszego wschodniego sąsiada?

Władysław Kosiniak-Kamysz / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy ponadto, czy opozycja jest gotowa do ewentualnego wspólnego rządzenia. Na tę możliwość wskazuje najnowszy sondaż United Surveys dla RMF FM i "DGP", z którego wynika, że PiS może co prawda wygrać październikowe wybory , jednak nie będzie w stanie zbudować większości w Sejmie. Jakie zmiany chciałaby wprowadzić w ciągu pierwszych miesięcy rządzenia i jak zamierza przekonać do nich prezydenta Andrzeja Dudę?

