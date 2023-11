​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w środę będzie poseł PSL Stefan Krajewski.

Stefan Krajewski / Rafał Guz / PAP

Szefa struktur PSL na Podlasiu Robert Mazurek będzie pytał o ustalenia, które zapadły w poniedziałek na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu - m.in. o rolę nowego marszałka, Szymona Hołowni, którego rekomendowała Trzecia Droga. Porozmawiamy też o decyzjach dotyczących składu prezydium Sejmu, czyli wicemarszałkach wskazanych przez kluby i o tym, że przepadła kandydatura PiS zarówno w Sejmie, jak i Senacie.

Zapytamy go też o sposób opozycji na odkręcanie niektórych decyzji rządu PiS uchwałami Sejmu i o to, jak Trzecia Droga zachowa się wobec zapowiedzianych przez Lewicę ustaw liberalizujących kwestie aborcyjne, które to sprawy nie znalazły się w umowie koalicyjnej.

Zapraszamy o 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, portalu Interia.pl i do naszych mediów społecznościowych!