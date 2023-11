"Ja myślę, że jeżeli jest jakieś zasadnicze zadanie dla nowego rządu, który prawdopodobnie powstanie i nie będzie to rząd Mateusza Morawieckiego, to byłoby to jednak zakopanie do pewnego stopnia tego podziału totalnego" - powiedziała prof. Karolina Wigura, socjolożka i filozofka z Kultury Liberalnej, która była gościem Tomasza Terlikowskiego w internetowym Radiu RMF24.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (C góra) oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (C) na sali obrad Sejmu w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Po tym, jak Elżbieta Witek nie została wybrana na wicemarszałka Sejmu, jeszcze większym zaskoczeniem okazał się brak przedstawiciela PiS-u w roli wicemarszałka Senatu. Zdaniem prof. Karoliny Wigury, przez osiem lat rządów PiS-u, partia nieustannie obiecywała realizowanie nowych ustaw, jak gdyby w rzeczywistości nie stanowiła rządu, a była opozycją.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Wigura: Zadaniem nowego rządu może być zakopanie podziału totalnego

Teraz można odnieść dokładnie odwrotne wrażenie, jak gdyby PiS pokazywał, że państwo należy do niego - mówi ekspertka. Jej zdaniem taktyka Prawa i Sprawiedliwości jest jednak zupełnie bezcelowa. Ostatecznie PiS pogrąży się w jakichś kłótniach, bardzo totalnych - dodała.

Kto zajmie miejsce PiS-u?

Jak mówił Tomasz Terlikowski, w przeddzień Święta Niepodległości mieliśmy okazję wysłuchać wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, z której wynika, że PiS będzie musiał walczyć o niepodległość Polski przeciwko Donaldowi Tuskowi. Prezes PiS wspominał nawet, że rzeczą świętą jest cierpieć i umierać za ojczyznę, by nie oddać jej w zarząd Niemcom.

To jest interesujący temat, ponieważ nie tylko PiS będzie walczył o powrót do rządów, ale i Jarosław Kaczyński będzie walczył o wszystko. Jest liderem, który przegrał wybory - komentowała prof. Karolina Wigura. Zdaniem ekspertki, z przyczyn wiekowych młodsi liderzy prawicy będą chcieli odesłać Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, by zająć jego miejsce. Uważa, że Andrzej Duda przygotowuje w tym momencie podłoże pod to, by za 18 miesięcy w Pałacu Prezydenckim zamieszkał kandydat prawicowy.

Mimo że Konfederacja uzyskała najniższy wynik w sondażach, zdążyli już złożyć dwa projekty. Dotyczą one przedsiębiorców oraz kwoty wolnej od podatku. Wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach i latach będziemy widzieć, jak Konfederacja próbuje zająć miejsce PiS-u, jako nowa prawica - stwierdziła prof. Karolina Wigura. Dodała, że podobną strategię, mimo przeciwnych poglądów przyjmuje partia Razem.

Zniesienie ustawy antyaborcjnej

Zdaniem ekspertki kwestia kompromisu aborcyjnego będzie pierwszym, wręcz symbolicznym testem wiarygodności przedwyborczych obietnic. Będzie to też okazja do sprawdzenia porozumienia między koalicjantami oraz ich zdolności do osiągania kompromisu.

Oni prezentują różne poglądy i mają teraz do czynienia z bardzo ogólną formułą unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli chodzi o sam zapis unieważnienia wyroku, nie ma dokładnej jasności, co oznacza on w umowie koalicyjnej - wspomina prof. Karolina, socjolożka i filozofka z Kultury Liberalnej na antenie internetowego Radia RMF24.

