"Ja ulgę odczułem już dawno temu. Oddaliłem się od polityki, mówiąc, że nie będę kandydował do Sejmu. Jestem zainteresowany miejscem w Parlamencie Europejskim - tam już byłem i pracowałem, myślę, że mogę być użyteczny. Niemniej jednak nie przywiązuję się w tej chwili do obecnych oświadczeń" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Bogusław Sonik, odpowiadając na słowa Borysa Budki. Wiceprzewodniczący PO w radiu internetowym RMF24 powiedział, że "być może Bogusław Sonik dostanie możliwość wystartowania w wyborach do PE".

Sonik: Odczułem ulgę dawno temu, oddalając się od polityki Jakub Rutka / RMF FM W ubiegłym tygodniu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył, że "pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy Sejmowi ustawę zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety". Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sonik: Odczułem ulgę dawno temu, oddalając się od polityki My, grupa dwudziestu kilku posłów, w lutym 2021 roku wyraziliśmy się jasno, że jesteśmy za kompromisem, który obowiązywał. Nie można zarządzać partią w stylu militarnym. To są kwestie sumienia. Rozumiem, że przewodniczący może zmienić zdanie w ciągu kilku lat. Tym niemniej problem jest, nie można banalizować aborcji, a rozwiązywać takie sprawy z politykami, którzy mają wiele lat doświadczenia, można w rozmowie i próbie dojścia do porozumienia - stwierdził Sonik, odpowiadając na pytanie ws. braku konsensusu członków Platformy Obywatelskiej nt. aborcji. Ja na pewno nie będę głosował za przyzwoleniem przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania - zapewnił gość Roberta Mazurka. Robert Mazurek pytał swojego gościa o polityczną przyszłość. Na razie oddalam się w ogóle od polityki. Jestem zainteresowany miejscem w Parlamencie Europejskim. Możliwości są różne - zaznaczył poseł PO. Co z reperacjami wojennymi? Bogusław Sonik był pytany o kwestie reparacji wojennych. Sam raport (opublikowany 1 września - przyp. red.) jest już ciekawym wydarzeniem na scenie europejskiej i światowej, bo przypomina o skali zbrodni i męczeństwa obywateli Polski w czasie II wojny światowej. To często jest zapominane na Zachodzie. To jest podstawowa wartość - powiedział Sonik. Oczywiście, że reparacje się należą. Trzeba na ten temat debatować - podkreślił gość Mazurka. A jakie będzie stanowisko Platformy Obywatelskiej? Nie dyskutowaliśmy jeszcze na ten temat. To są świeże rzeczy - zaznaczył Sonik. Zobacz również: Budka: Możliwe reparacje od Niemiec może zapewnić tylko rząd PO

