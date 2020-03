Sławomir Neumann: Jacek Kurski sobie poradzi. Ma wyjątkowe względy u J. Kaczyńskiego

"Jak znam Jacka Kurskiego to będzie chodził po mieście i opowiadał, że dał mediom publicznym 10 miliardów złotych (2 mld zł w tym roku i przez kolejne 4 lata – przyp.red) – mówi poranny gość RMF FM Sławomir Neumann. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej, Jacek Kurski, ma wyjątkowe względy u Jarosława Kaczyńskiego.

Fundusz Medyczny to fikcja. Wcześniej PiS stworzył fundusz dla osób niepełnosprawnych i zabrał z niego pieniądze na 13. emeryturę - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM.



Według Sławomira Neumanna - Senat - zgłosił poprawkę przekazującą dwa miliardy złotych na ochronę zdrowia. Wystarczy, że PiS ją poprze i nie trzeba tworzyć Funduszu Medycznego - tłumaczy.



Jeżeli będzie debata wszystkich kandydatów przed pierwszą turą, to Małgorzata Kidawa - Błońska weźmie w niej udział - mówi gość Roberta Mazurka. Jak zaznacza: jestem przekonany, że żaden kandydat nie odmówi.



Jaki pomysł na kampanię na PO? M.in. spotkania z ludźmi - wymienia Sławomir Neumann.



Nie miałem nigdy poczucia, że Platforma miała kiedykolwiek swoją telewizję prywatną. Natomiast wiem dzisiaj, że telewizja publiczna jest telewizją rządową w pełnym tego słowa znaczeniu, i telewizją propagandową. To wiem. Dostała 2 mld od Andrzeja Dudy, od PiS-u - to też wiem. I w kolejnym też dostanie 2 mld. I w kolejnych też. Aż do 2024 roku - powiedział gość RMF FM w internetowej części rozmowy.



Robert Mazurek zapytał też posła Koalicji Obywatelskiej o to, czy Grzegorz Schetyna otrzymując stanowisko wiceprzewodniczącego dolnośląskiej Platformy, został upokorzony. Tam zwolniło się miejsce wiceprzewodniczącego, zaproponowano to miejsce Schetynie. Przyjął. Grzegorz Schetyna nie czuje się upokorzony ani nie jest upokorzony w Platformie. Platforma to duża partia, miała kilku przewodniczących. Oni wszyscy jakoś funkcjonują w Platformie lub wokół - odpowiedział Sławomir Neumann.



Zapewnił też, że nikt w PO nie chce podniesienia wieku emerytalnego. My wnioski wyciągamy. Jeżeli Polacy nie zaakceptowali podniesienia wieku emerytalnego przez ustawę, to jedynym rozwiązaniem są zachęty ekonomiczne - powiedział gość Roberta Mazurka.





Robert Mazurek: A propos Tczewa i Szymankowa, w Tczewie był pan ostatnio?

Sławomir Neumann, poseł PO: Wczoraj wieczorem w pociągu. Wsiadałem w Tczewie.

Ale lud nie mógł jakoś przywitać kwiatami?

Nie mam jakiś problemów...

Z Tczewem, dobrze. Zostawmy Tczewo, tutaj ważniejsze rzeczy się dzieją w Polsce. Andrzej Duda wygrał tę rozgrywkę czy przegrał? Wygrał, bo pozbędzie się Jacka Kurskiego. Przegrał, bo podpisał.

Nie no, nie żartujmy. Głowa Kurskiego za 10 miliardów to byłby żart.

Za jakich 10 miliardów?

Są 2 miliardy w tym roku i po 2 miliardy jeszcze przez cztery kolejne lata, więc razy pięć trzeba policzyć. Jak znam Jacka Kurskiego, to będzie chodził po mieście i opowiadał, że jego głowa była tak cenna - 10 miliardów. Myślę, że prezydent też z tego będzie się tłumaczył, że kosztem Jacka Kurskiego chce dać tym mediom 10 miliardów złotych, w tym roku 2 miliardy, ale nie wygrał tej rozgrywki, bo...

Chętnie zadałbym to pytanie posłowi PiS, ale żaden z nich nie zgodził się tutaj przyjść dzisiaj. Wszyscy zapadli na grypę, albo na jakieś inne poważne dolegliwości.

Ale oni się wyleczą, wie pan dlaczego? Bo podobno telewizja publiczna leczy i te 2 miliardy, które dał Andrzej Duda na telewizję publiczną mówił, że chorzy będą mogli obejrzeć i się wyleczą. Tak jak kiedyś Kaszpirowski leczył.

A co z Jackiem Kurskim?

Jacek Kurski sobie poradzi. Wie pan, Jacek Kurski jest osobą, która ma jakieś wyjątkowe względy u Jarosława Kaczyńskiego od lat. Od wielu, wielu lat, od lat 90., jeszcze z czasów, kiedy jego matka bardzo dobrze znała się z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim. Jacek Kurski przez lata zdążył kilkakrotnie zdradzić Jarosława Kaczyńskiego i zawsze Kaczyński mu to wybaczał. Wielu ludziom nie wybacza, a Kurskiemu zawsze, więc Kurskiemu nic się nie stanie. Natomiast pieniądze, zamiast na chorych, pójdą do telewizji publicznej i za to będzie płacił Andrzej Duda.

Właśnie nie. Andrzej Duda nie tylko nie będzie za to płacił, proszę pana, Andrzej Duda jest człowiekiem hojnym i nie tylko nie daje... po co dawać miliard, 2 miliardy jak chce Platforma? Andrzej Duda was przebił i powiedział 3 miliardy. Fundusz medyczny dostanie 2 miliardy 758 milionów ekstra oprócz tego co i tak idzie na służbę zdrowia.

Ale to wie pan, że to jest jedno wielkie oszustwo i kompletny...

Proszę pana, to zobaczymy, bo rzeczywiście będą z tego rozliczani.

Co pan chce oglądać? To są proste rzeczy do sprawdzenia.

Mianowicie?

Mianowicie jest rzecz taka: Koalicja Obywatelska przygotowała poprawkę w Senacie do budżetu, za kilkanaście dni jest posiedzenie Sejmu, tam jest 2 miliardy złotych na leczenie na onkologii. Wystarczy, żeby PiS te poprawki na najbliższym Sejmie przyjął.

Nie, PiS tej poprawki nie przyjmie, bo to wasza poprawka.

Mówimy sprawdzam. Jeżeli chcecie dać pieniądze na zdrowie, to jest ta poprawka, którą Senat przygotował, a jeżeli chcecie tworzyć fundusze, to ja przypomnę co PiS robi z funduszami. Pamięta pan protest niepełnosprawnych Sejmie? Wtedy też stworzono fundusz solidarności dla osób niepełnosprawnych.

Pamiętam jak wy rządziliście i pamiętam również tamten protest.

A ja pytam pana czy pan pamięta ten protest ostatni? Wtedy PiS...

Ale ja mam dłuższą pamięć niż tylko dwa lata.

Cieszę się, ale ja bym prosił, żeby o funduszu porozmawiać. PiS stworzył fundusz solidarności z osobami niepełnosprawnymi, ba, wprowadził dodatkowy podatek nawet, żeby ten fundusz zasilać. Miały te pieniądze służyć na pomoc osobom niepełnosprawnym. Co zrobił PiS? Jak brakowało na trzynastą emeryturę, to zabrał te pieniądze do tego funduszu. Znowu tworzą fundusz, zamiast dać pieniądze na zdrowie. Mówimy, że są 2 miliardy. Poprzyjcie tę poprawkę... Nie opowiadajcie takich głupot, że teraz nagle w sobotę czy w niedzielę, Agata Duda powiedziała - przepraszam, wiem że to brzmi jak dowcip, ale powiedziała prezydentowi - "Andrzej podobno jest kłopot ze zdrowiem"...

Pan jest niegrzeczny, to niefajne.

Ale co jest niegrzecznego w tym, że prezydent i pani prezydentowa nie widzieli przez 5 lat problemu w ochronie zdrowia, tylko zobaczyli w weekend, przecież to są jakieś żarty...

A mogę dokończyć zdanie? Pan przeszedł bardzo jakiś taki rozemocjonowany.

Bo pan mówi o takich rzeczach... wierzy pan w to, że Andrzej Duda nagle dostał olśnienia.

A czy może tam rozmawiać o konkretach w takim razie?

Ale co nie jest konkretem?

Na przykład pieniądze na Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusze, jakie ma do dyspozycji Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2015 roku to było, proszę pana, 69 miliardów złotych. W zeszłym roku to było 90, w tym jest 97 mld. To jest potężny wzrostu, jeśli pan tego nie widzi, to jest wzrost prawie o połowę. Onkologia: w ciągu 5 lat wzrost na onkologię to jest 45 procent. W 2015 r. było 7, 6 miliarda, w tym będzie 11 mld plus 1,5 mld na inwestycje.

A mogę coś powiedzieć o konkretach w zdrowiu? Trochę się na tym znam.

