W Platformie nie widzą problemu

Przynajmniej takie wrażenie próbują sprawiać czołowi politycy Platformy Obywatelskiej. Borys Budka w dość kuriozalny sposób odniósł się do sprawy mówiąc, że politycy po prawej i lewej stronie sceny zazdroszczą Sikorskiemu działań w prestiżowych organizacjach i wysokich zarobków.

Tomasz Siemoniak na antenie RMF FM w rozmowie z Piotrem Salakiem stwierdził natomiast, że Radosław Sikorski zawsze będzie traktowany jako "wartość dodana w Platformie Obywatelskiej".

Sikorski jest postacią formatu światowego. Występuje w największych stacjach telewizyjnych i bierze udział w ważnych konferencjach. Podziwiam jego kontakty międzynarodowe. Sikorski nie jest problemem dla PO - mówi wiceprzewodniczący klubu.

Siemoniak: Radosław Sikorski nie jest dla PO problemem, jest ogromnym atutem Jakub Rutka / RMF FM

Niezależnie jednak od optymistycznych deklaracji Siemoniaka i od ilości ironicznych odpowiedzi na Twitterze wyprodukowanych przez Sikorskiego, Platforma Obywatelska i jej europoseł mają problem. Każde głosowanie Radosława Sikorskiego w Europarlamencie będzie teraz prześwietlane, każdy wyjazd zagraniczny (zwłaszcza do rejonu Zatoki Perskiej) będzie budził wątpliwości. PiS otrzymał właśnie polityczny prezent i wyeksploatuje go do maksimum.