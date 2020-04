„Czy my mamy odwoływać wybory, bo opozycja chce je bojkotować? To jest absurdalne. Mamy rozmontować demokrację, bo opozycji nie idzie w kampanii?” – mówił w Porannej rozmowie RMF FM Jacek Sasin, komentując apel opozycji o przesuniecie terminu wyborów ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce.

Nie ma możliwości przesunięcia wyborów. Nie można wprowadzić stanu wyjątkowego, tylko po to, żeby przesunąć wybory - nie ma takiej możliwości. Te obostrzenia, które zostały wprowadzone są na podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii. I one są całkowicie wystarczające - przekonywał wicepremier na antenie RM FM.

Czy my mamy odwoływać wybory, bo opozycja chce je bojkotować? To jest absurdalne. Mamy rozmontować demokrację, bo opozycji nie idzie w kampanii? - mówił w Porannej rozmowie RMF FM Jacek Sasin, komentując apel opozycji o przesuniecie terminu wyborów ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce.

On zakłada, żeby przeprowadzić wybory równolegle i korespondencyjnie i w sposób tradycyjny - mówił Jacek Sasin na temat projektu zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS. Zastanawiamy się, czy nie przyjąć modelu niemieckiego, gdzie wybory lokalne były przeprowadzone w sposób wyłącznie korespondencyjny, co umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa organizujących te wybory - dodał.

Sasin o głosowaniu korespondencyjnym: Pracujemy nad tym, to skomplikowana operacja logistyczna

Zakładamy, że Senat wykorzysta cały swój czas, który ma do procedowania. Ten projekt zakłada pełne bezpieczeństwo biorących udział w wyborach i chcielibyśmy, żeby Senat wziął to pod uwagę - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Sasin. Tu chodzi o bezpieczeństwo obywateli. Chyba, że idzie tylko o to, żeby odwołać wybory, bo im w tej kampanii wyborczej nie idzie, bo kandydatka Platformy, bo okazała się rażąco słaba. Jeżeli chodzi im o taki cel polityczny, to niech to powiedzą - dodał Sasin.

Dopytywany o techniczne szczegóły - w jaki sposób PiS chciałoby zorganizować wybory tylko w sposób korespondencyjny mówił: Pracujemy nad tym, to skomplikowana operacja logistyczna. Będzie wydane rozporządzenie w tej sprawie, które szczegółowo przedstawi ten proces wyborczy i będziemy do tego gotowi.

Wyobrażam sobie, że jeżeli wybory korespondencyjnie się odbędą, mogą się odbyć bez udziału samorządowców - dodał gość Roberta Mazurka, komentując publiczne deklaracje samorządowców, którzy sprzeciwiają się wobec wzięcia udziału w czynnościach, mających przygotować wybory prezydenckie.

Jacek Sasin: Jarosław Gowin jest jeszcze w rządzie, natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść

Jarosław Gowin jest jeszcze w rządzie, natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść, jeśli PiS - jako większość parlamentarna - będzie chciało przeprowadzić wybory w terminie konstytucyjnym. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych, Jacek Sasin. Dopytywany przez Roberta Mazurka o rzekome zapowiedzi wicepremiera Gowina twierdził, że "słyszał je gdzieś w mediach".

Zakładam, że Jarosław Gowin jest politykiem niezwykle racjonalnym i wierzę, że dostrzeże, że to co proponujemy jest niezwykle bezpieczne - dodał Sasin.