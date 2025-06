Jacek Sasin twierdzi, że w Platformie Obywatelskiej "trwa brutalna walką o władzę", a rozważanym scenariuszem jest zastąpienie Donalda Tuska. W Porannej rozmowie w RMF FM poseł przekazał, że o przywództwo w PO walczy dwóch polityków.

Sasin: Jest scenariusz w PO wymiany Tuska na Sikorskiego

Sasin: Jest scenariusz w PO wymiany Tuska na Sikorskiego

W PO trwa brutalna walka o przywództwo. Tusk jest osłabiony po wyborach. Wokół Rafała Trzaskowskiego jest spora grupa, której nie podoba się odstrzelenie prezydenta Warszawy. Próbują wejść do gry - oceniał Sasin, który twierdzi, że ma informacje z "całkiem wiarygodnych źródeł".

Zdaniem posła PiS Radosław Sikorski stanowiłby większe wyzwanie dla PiS w wyborach prezydenckich niż Rafał Trzaskowski.

Nie ma jednoznacznie tęczowo-lewackiego wizerunku, na który Trzaskowski sobie zresztą zapracował - stwierdził były wicepremier. Sasin tłumaczy, że jedną z rozważanych w Platformie Obywatelskiej opcji jest także zastąpienie Donalda Tuska właśnie Radosławem Sikorskim.

Poseł PiS odchodzi do partii Brauna

Sasin komentował również odejście z Prawa i Sprawiedliwości posła Sławomira Zawiślaka. Wicepremier zdementował informację, że przejście Zawiślaka do Konfederacji Korony Polski było zatwierdzone przez Jarosława Kaczyńskiego. To wyłączna decyzja posła, który od jakiegoś czasu "odpływał" od PiS - powiedział Sasin.

Poseł uważa, że sukces polityczny Grzegorza Brauna (według ostatnich sondaży partia Brauna dostałaby się do Sejmu) jest wynikiem nieudolnych rządów Donalda Tuska.

Sasin nie potwierdził, że PiS byłoby gotowe stworzyć koalicję z Konfederacją Korony Polski i wyraził ostrożność, komentując kwestię ewentualnego ministerstwa, które mógłby w takim rządzie objąć Grzegorz Braun.

Jacek Sasin skrytykował też głosy, wzywające do ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Poseł podkreślił jednak, że nie będzie sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu, jeśli zostanie zaproponowane na drodze prawnej.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy nie jest tak, że Marek Jakubiak wystartował w wyborach prezydenckich jako przybudówka PiS.

Marek Jakubiak doskonale wiedział, że my nie jesteśmy szczęśliwi z tego, że on kandyduje. Były rozmowy (...) szczegółów nie będę oczywiście zdradzał. Gdzie jednak była taka prośba, czy może sugestia, żeby zastanowił się nad tym, czy warto te głosy dzielić już w pierwszej turze. Marek Jakubiak podjął taką decyzję, jaką podjął - podkreślił poseł PiS.

Sasin trafi do Kancelarii Prezydenta?

Zdaniem Jacka Sasina, prezydentowi się nie odmawia. Jeśli więc Karol Nawrocki zwróciłby się do posła o współpracę w ramach Kancelarii, ten "poważnie potraktowałby ofertę".

To naturalne działania. Karol Nawrocki będzie prezydentem niezależnym. To on podejmuje decyzje, a nie ludzie w PiS - twierdzi Sasin.

Gość Tomasza Terlikowskiego komentował również ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Sercem jestem po stronie Izraela. Iran jest olbrzymim zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa. Broń jądrowa w ręku ajatollaha w Teheranie, to zagrożenie także dla nas - mówił.

