Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych. Porozmawiamy o sejmowym sprawozdaniu na temat bezpieczeństwa, które wygłosił premier Donald Tusk.

Zapytamy o to, kiedy Polacy mogą się czuć bezpiecznie i jak się do tego ma zapowiedź szkoleń wojskowych dla mężczyzn. Poruszymy temat produkcji zbrojeniowej realizowanej przez nadzorowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Polską Grupę Zbrojeniową i współpracę w tym zakresie z podmiotami prywatnymi.

Wiceministra spytamy też o kondycję JSW i o kampanijne zapowiedzi odpolityczniania Spółek Skarbu Państwa. Czy może są w państwowych rękach spółki, które bez straty dla interesu publicznego można sprywatyzować częściowo lub całkowicie? Porozmawiamy też o kampanii prezydenckiej i o tym, czy czeka nas powrót do normalizacji stosunków z Rosją.

Robert Kropiwnicki / Waldemar Deska / PAP

