„Zgodnie z ustawą, nie będzie możliwości blokowania kandydowania. Każdy będzie mógł kandydować. Art. 37 mówi o zakazie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Żywcem przejęty z innej ustawy, o dyscyplinie finansów publicznych. To jest jedyny środek. Czyli ktoś nie będzie mógł, ewentualnie, po przeprowadzeniu całego postępowania, po weryfikacji sądowej objąć urzędu, w którym będzie dysponował środkami publicznymi” – mówił Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w Porannej rozmowie w RMF FM pytany o komisję weryfikacyjną ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapowiedział podpisanie kontrowersyjnej ustawy, co wzbudziło niepokój nie tylko opozycji, ale i m.in. Departamentu Stanu USA.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Zapytamy ponadto o to, czy ustawa słusznie nazywana jest przez opozycję i sporą część mediów "lex Tusk". Czy faktycznie chodzi o wyeliminowanie lidera Platformy Obywatelskiej z życia publicznego? Kto mógłby stanąć na czele komisji weryfikacyjnej?

Wśród tematów jutrzejszej rozmowy nie zabraknie też wątków międzynarodowych, dotyczących m.in. zapowiedzianego rozmieszczenia na terenie Białorusi rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Co się dzieje z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką? Czy rzeczywiście jest, jak donoszą media, w krytycznym stanie?

