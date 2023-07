Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu i sekretarz Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. Porozmawiamy m.in. o – jak się wydaje – coraz bardziej skomplikowanych relacjach ludowców z Polską 2050 Szymona Hołowni. Koalicjant PSL z Trzeciej Drogi wykluczył ostatnio możliwość współpracy z Porozumieniem, którą podjęło Stronnictwo. Nie chce też na wspólnych listach posła Artura Dziambora z Wolnościowców, o którym ciepło wypowiadają się politycy partii Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Piotr Zgorzelski / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Jak PSL ocenia najnowszą inicjatywę legislacyjną Polski 2050, która ma na celu odpartyjnienie w przyszłości spółek Skarbu Państwa? Czy to nie jest inicjatywa wymierzona w ludowców, którzy w czasie swych wspólnych rządów z PO mieli licznych nominatów w państwowych firmach?

Sekretarza PSL zapytamy ponadto, czy w obliczu słabnących notowań Trzeciej Drogi Stronnictwo zdecyduje się na start pod własnym szyldem.

Z naszym gościem porozmawiamy ponadto o negocjacjach w sprawie paktu senackiego, zarzutach PiS, jakoby PSL wraz z PO miały w czasie swych rządów "zaminować" Polskę śmieciami z Niemiec, a także o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie przeprowadzi referendum dotyczące relokacji migrantów.

