Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych, który ma - według autorów - ujawnić powiązania polityków, ministrów, posłów, prezydentów miast i burmistrzów z osobami zasiadającymi w organach spółek Skarbu Państwa zaprezentowała w czwartek Polska 2050 Szymona Hołowni.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia , wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko i poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń / Tomasz Gzell / PAP

Politycy Polski 2050 - przewodniczący Szymon Hołownia oraz parlamentarzyści Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń - zapowiedzieli, że - jeśli wygrają wybory - wprowadzą w nowej kadencji parlamentu ustawę o KROPCE, czyli Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych.

Ten rejestr ujawni powiązania wszystkich polityków, ministrów, posłów, prezydentów miast, burmistrzów z osobami zasiadającymi w organach spółek skarbu państwa. To powinno być jawne i do sprawdzenia przez każdego obywatela - podkreślił na konferencji przewodniczący Polski 2050. Zapowiedział też, że Polska 2050 nie będzie częścią koalicji, która nie uchwali tej ustawy w ciągu pierwszych 100 dni po ukonstytuowaniu się nowego Sejmu.

Jeżeli mamy przywrócić wiarę ludzi w politykę i państwo, to musimy działać stanowczo i skutecznie - mówił Hołownia. Podkreślał, że chodzi o to, by w państwowych spółkach nie było miejsca dla partyjnych nominatów. Żaden poseł, senator, minister nie będzie mógł przesiąść się ze stołka politycznego do biznesu. Będzie obowiązywała roczna karencja - powiedział.