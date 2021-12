"Warto posłuchać specjalistów i lekarzy. Odpowiedzialność rodziców jest tutaj bardzo duża. (...) Poważnie rozważamy z żoną, żeby zaszczepić swoje dzieci. Będzie decyzja o tym, że są w Polsce dostępne te szczepienia, to wtedy będziemy decydowali" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.



Wideo youtube

Zapytany o to, czy jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień, odpowiedział: To jest decyzja bardzo skomplikowana i tutaj musimy poczekać na decyzję tych, którzy mają takie decyzje podejmować. Czekam na decyzję ekspertów.



Pawlak: Dzieci, które mają status uchodźców, chodzą do zwykłych szkół

Dzieci, które czekają z rodzicami na status uchodźców, są w ośrodkach i tam jest kształcenie, tam przyjeżdżają nauczyciele, psychologowie i to się dzieje chociażby w Białymstoku. Dzieci, które już mają status uchodźcy i których przyjmujemy już w Polsce, po to, żeby im pomóc, chodzą do zwykłych szkół - przekazał rzecznik.