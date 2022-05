"Papież nie jest pierwszym, który w przypadku konfliktów nie nazywa po nazwisku agresora" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dominikanin, o. Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. "Papież ucałował flagę ukraińską, nie ucałował rosyjskiej" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Dlaczego papież ma kłopoty z wymówieniem słowa Rosja, mówiąc o wywołanej przez nią wojnie w Ukrainie. Papież nie jest pierwszym, który w przypadku konfliktów nie nazywa po nazwisku agresora. Pamiętajmy, Pius XII przed II wojną światową też apelował do obydwu stron. Taka tendencja, żeby stawać ponad stronami konfliktu, była w dyplomacji watykańskiej od dawna - mówił o. Tasiemski.

Papież Franciszek w orędziu Urbi et Orbi - to jest orędzie bardzo dokładnie przygotowywane - mówił o tym, że Ukraina została wciągnięta w wojnę. Nie dodał przez kogo, nie pada słowo Putin. Kiedy mówi na przykład o ofiarach, te ofiary są po jednej stronie, agresorem jest jedna strona - powiedział dominikanin.

Dlaczego papież nie jedzie na Ukrainę, a jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem w Rosji? Władze rosyjskie powiedziały, że żadnych rozmów na temat papieskiej pielgrzymki nie było i sprawa jest wyraźnie nieaktualna. To, że nie chce jechać do Kijowa, to jest w tym momencie nadinterpretacja. W tym momencie wszelkie plany papieskie są zawieszone, bo porusza się na wózku - zaznaczył duchowny.

Nie znam planów Ojca Świętego, chociaż o takich ewentualnościach wyjazdu na Ukrainę podobno, tak niektórzy twierdzą, rozmawiano. Ojciec Święty bardzo chciał, dlatego odwiedzał dzieci ukraińskie w szpitalu, ucałował flagę ukraińską, nie ucałował rosyjskiej - podkreślił.

Czy Putin jest zbrodniarzem wojennym? W moim pojęciu tak. Ale ja nie jestem dyplomatą watykańskim i nie ponoszę z tego powodu konsekwencji. Trzeba procesu, Watykan powinien zrobić wszystko, by wojna się zakończyła - stwierdził wicedyrektor KAI.