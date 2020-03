"To musiało się zdarzyć"- mówi Michał Gramatyka, poseł PO i szef sztabu organizacyjnego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, pytany o pierwszy, potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. Na pytanie, czy w tej sytuacji należałoby zakazać spotkań z kandydatami na prezydenta, zaznacza: Nie sądzę, nie dajmy się zwariować.

To nie jest prawda, że Mariusz Kozak-Zagozda pracuje dla sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nikt z "Soku z Buraka" nie pracuje dla sztabu wyborczego naszej kandydatki - mówi Michał Gramatyka. Mieszkańcy Pucka jeżdżący za prezydentem Andrzejem Dudą, nie są opłacani przez sztab Małgorzaty Kidawy Błońskiej - zapewnia.

Mamy zebranych sporo ponad 300 tysięcy podpisów pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy- Błońskiej. Celujemy, żeby mieć jak najwięcej. Ludzie są aktywni. Podpisy łatwo się zbiera - mówi gość Roberta Mazurka. O "wspólnej" zbiórce podpisów pod kandydaturami opozycyjnymi w Myślenicami mówi: To chyba niezgodne z prawem.



Nie wiem, czy dojrzałem do (akceptacji- przyp.red) małżeństw gejowskich. Nie zastanawiałem się nad tym tematem - tłumaczy Michał Gramatyka. Ile powinien wynosić wiek emerytalny? Powinien zostać zatrzymany na dzisiejszym poziomie - podkreśla.

Gość: Michał Gramatyka

Robert Mazurek: Pan mi tłumaczył, kim pan jest i ja nadal nie wiem. Szef organizacyjny sztabu...



Michał Gramatyka: Nigdy nie miałem atencji do funkcji.

Co uradziliście na klubie Koalicji Obywatelskiej w Jachrance?

Raport statusowy odbyliśmy.

Człowiek z korpo przyszedł do nas.

Troszkę może jestem skrzywiony swoją pracą w dużych organizacjach, ale generalnie chodzi o to, żeby mieć duży poziom informacji o tym, co się dzieje w czasie kampanii wyborczej. Porozmawialiśmy sobie o tym.

Ile macie już państwo podpisów zebranych pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

Sporo ponad 300 tysięcy. Zbieramy dalej.

W ile celujecie?

Mógłbym powiedzieć, że jak najwięcej. Cały czas ludzie są aktywni. Bardzo pozytywne jest to, że się bardzo łatwo te podpisy zbiera. Ludzie chcą podpisywać.

Zbiera się czasami hurtem. W Myślenicach zbierano podpisy na Małgorzatę Kidawę-Błońską, Władysława Kosiniaka-Kamysza i na Roberta Biedronia.

To chyba niezgodne z prawem jest.

W Myślenicach być może obowiązują inne przepisy.

Obawiam się, że Myślenice są częścią Rzeczypospolitej. To jeszcze tylko Andrzeja Dudy brakowało do kompletu na tym banderze.

Krzysztofa Bosaka.

Przepraszam, no tak.

To znaczy cała opozycja, dobra, porządna opozycja, ta co za konstytucją się opowiada - ale nie rodzi to takiego podejrzenia u wyborców, że właściwie wszystko jedno na kogo zagłosują? Kidawa, Kosiniak, Biedroń.

Nie wolno w taki sposób zbierać podpisów, więc gdyby ktoś wpadłby na taki genialny pomysł, to apeluję: Państwowa Komisja Wyborcza jest w tym względzie bardzo surowa i nie wolno w ten sposób zbierać, pod wszystkimi kandydatami. Trzeba zbierać pojedynczo. Najlepiej pod kandydaturą Kidawy-Błońskiej.

Panie pośle, gdzie pan mieszka? W Tychach?

W Tychach, tak.

A po ile kolendra w Tychach?

Pewnie ceny warszawskie minus 20 proc. Jak to w całej Polsce.

Więc pan nie wie, po ile?

Wie pan, ja się nawet zastanawiałem przed spotkaniem, do czego się tej kolendry używa.

Do sałatki. Ogórki, pomidory, kolendra - to jest sałatka gruzińska.

Oregano to wiem, bo mamy piosenkę o oregano, ale kolendra to nie mam pojęcia.

Pytam dlatego, że wczoraj Małgorzata Kidawa-Błońska kupiła na najdroższym warszawskim bazarku - wiem, bo robię tam co sobota zakupy...

Szlachectwo zobowiązuje.

Nie, dlatego że mam najbliżej, proszę pana.

Ok.

Poza tym ja w dodatku wiem, gdzie chodzić i jakby pani marszałek do mnie przyszła, to bym jej powiedział, gdzie się kupuje, a gdzie nie pod Halą Mirowską. Pozdrawiamy panią Małgosię, tam na przykład wędliny (kupuję - red.). Naprzeciwko jest pan, który sprzedaje cuda wianki z Cypru.

Cuda wianki z Cypru - dobrze brzmi.

Na przykład chałwę znakomitą, ale nie wolno mi jej jeść. Pytam dlatego, że zupełnie poważnie zastanawiam się, czy pan wierzy, że prezydent w Polsce odpowiada za drożyznę?

Oczywiście, że w to wierzę.

Za ceny warzyw?

Za ceny warzyw to jest może zbytnie uproszczenie. To w logice ma nawet taką specjalną nazwę.

To proszę powiedzieć, jaki artykuł konstytucji daje prezydentowi takie uprawnienie, by staniała kolendra?

To nie jest kwestia artykułów konstytucji. To jest kwestia jakiegoś procesu, podejścia, prowadzenia polityki, realizacji tych uprawnień, które są w urzędzie głowy państwa.

To jeśli Kidawa-Błońska będzie rządzić Polską, to kolendra stanieje? I jabłka.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.