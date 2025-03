Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.

Michał Gramatyka / RMF FM

Porozmawiamy o kampanii prezydenckiej, rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełeńskim i o tym, czym zastąpić Starlinki, jeśli Elon Musk odetnie od nich walczących Ukraińców. Zapytamy też o atak hakerski na POLSĘ, ustawę antyhejterską, polską politykę mieszkaniową i wybory uzupełniające do Senatu.

/ Grafika RMF FM

