Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marek Sawicki. Z posłem PSL-Koalicji Polskiej porozmawiamy o politycznych planach opozycji na przejęcie władzy w naszym kraju.

Marek Sawicki / Jakub Rutka / RMF FM

Czy ludowcy rozważają wejście do "Koalicji 276" zaproponowanej w weekend przez Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego? Czy możliwe jest, by Jarosław Gowin wyszedł ze Zjednoczonej Prawicy i przeszedł do ław przeciwnych rządowi?

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl w środę o 8:02!