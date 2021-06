„Donald Tusk wraca (do polskiej polityki), bo taką podjął decyzję. (...) Bardzo bym chciała, żeby wrócił do Platformy tak na 100 procent, dlatego że przed nami bardzo trudna batalia i właśnie od Platformy będzie bardzo zależało, czy opozycji uda się pokonać PiS” - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska. Pytana o obecnego szefa PO, stwierdziła, że Borys „Budka wykonał wielką robotę i wykonuje tę pracę, ale (...) życie nie jest zerojedynkowe”.

"Młodzi ludzie, o których mówiono, że w ogóle nie są zainteresowani powrotem Donalda Tuska, mówią: 'Świetnie! Niech ten facet wraca, bo ma doświadczenie i wygrywa’" - zauważyła również polityk Platformy Obywatelskiej.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Ja i moi koledzy zrzuciliśmy się na kaucję za Sławomira Nowaka

W innym wątku rozmowy Kidawa-Błońska przyznała: "Ja i wiele moich koleżanek, i wielu kolegów złożyliśmy się (na kaucję za Sławomira Nowaka). Każdy dawał taką kwotę, jaką mógł, to złożyło się z małych i większych kwot".

"Chcieliśmy pokazać, że każdy człowiek w naszym kraju powinien mieć proces sprawiedliwy i szybki - nie może być tak, że przez tyle miesięcy ktoś jest w zawieszeniu i nie ma nawet szansy wpłacić kaucji, bo cały jego majątek został zajęty" - podkreślała.

O samej sprawie Sławomira Nowaka polityk Platformy Obywatelskiej mówiła zaś: "To jest już wiele miesięcy, chciałabym, żeby ta sprawa jak najszybciej trafiła do sądu".

Kidawa-Błońska skrytykowała zmiany w sądownictwie przeprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość.

"To, co wydarzyło się teraz, oddaliło nas od szybkich spraw i szybkiego podejmowania decyzji. (...) Nie możemy powiedzieć o żadnej dobrej rzeczy, która wydarzyłaby się w sądach w ostatnich latach. (...) Tutaj jest już 6 lat demolki systemu sprawiedliwości" - stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Kidawa-Błońska: Gowin przyczynił się znacznie do zdemolowania systemu sprawiedliwości. Nie cieszył się, robiąc to, ale to zrobił

Robert Mazurek pytał również polityk Platformy, czy partia nadal otwiera drzwi przed Jarosławem Gowinem.

"Można myśleć o budowaniu jakiejś współpracy, ale z ludźmi, którzy przestrzegają pewnych zasad. (...) Moim zdaniem, Jarosław Gowin przyczynił się znacznie (...) do zdemolowania systemu prawodawstwa i sądownictwa w Polsce. Oczywiście nie cieszył się, robiąc to, ale to zrobił - i ponosi za to pełną odpowiedzialność" - skwitowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

