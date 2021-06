​Polacy są podzieleni w kwestii tego, czy powrót byłego premiera Donalda Tuska do krajowej polityki wzmocni, czy osłabi opozycję - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Najwięcej respondentów twierdzi, że ponowne wejście szefa Europejskiej Partii Ludowej osłabi pozarządowe formacje polityczne, ale niewielu mniej jest przekonanych, że Tusk wzmocni opozycję.

Donald Tusk / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Na początku czerwca Donald Tusk został zapytany w TVN24 o to, czy powróci do polskiej polityki. Całe swoje młode życie zainwestowałem w to, żeby 4 czerwca się zdarzył i dziś mam też poczucie, że trzeba znowu zainwestować wszystko, co można, żeby wolność i przyzwoitość w życiu publicznym była nie tylko marzeniem, ale stała się faktem - mówił. Były premier stwierdził też, że jest "gotów zrobić wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii".

Następnie "Polityka" doniosła, że Donald Tusk zastąpi Borysa Budkę na czele Platformy Obywatelskiej. "Gazeta Wyborcza" z kolei podała, że Budka wstępnie zgodził się na rezygnację. Obaj politycy ostatnio się spotkali.

Sondaże jednak nie dają wielkiej nadziei Tuskowi, gdyż dotychczasowe badania wskazywały, że Polacy nie chcieliby, by angażował się ponownie w krajową politykę. United Surveys zapytało jednak, jak powrót byłego premiera wpłynąłby na notowania opozycji.

11,7 proc. ankietowanych uważa, że powrót Tuska wzmocni opozycję. 23,2 proc. wskazało, że "raczej wzmocni".

Dwa elektoraty się w tej grupie wyróżniają. 85 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej z 2019 roku uważa, że były premier da opozycji paliwo. Optymistycznie nastawieni są także głosujący na Lewicę. 64 proc. z nich twierdzi, że Tusk byłby dla opozycji wzmocnieniem.

Jak powrót Donalda Tuska wpłynie na notowania opozycji? / RMF FM

Z kolei na drugim biegunie 14,2 proc. ankietowanych twierdzi, że Tusk osłabi opozycję, a 26,6 proc. - że "raczej osłabi". Tego zdania jest większość wyborców PiS-u (67 proc.) oraz PSL-Kukiz’15 (68 proc.).

24,3 proc. nie wie, jak powrót Tuska wpłynie na notowania opozycji. Najbardziej niezdecydowany jest elektorat Konfederacji - ponad połowa wybrała tę opcję.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony 19 czerwca na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).