„Spór w Porozumieniu to jest wina głównie Jarosława Gowina i jego działań” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł nowo powstającej Partii Republikańskiej Kamil Bortniczuk. „Pokłóciliśmy się o to, że my chcemy być centrowym lub centroprawicowym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy. I to deklarujemy jasno. A Jarosław Gowin chce być centrowym skrzydłem, nie powiedział czyim. Równie dobrze może być centrowym skrzydłem rządu z Lewicą” – dodał.

