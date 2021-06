„Nie szykuję się na wcześniejsze wybory, bo uważam, że wybory będą w terminie” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. Odnosząc się do nowego programu PiS, Polskiego Ładu, i szerokiej akcji promowania go, stwierdził: „Myślę, że cała ta akcja PiS-u jest raczej po to, żeby odbudować swoje notowania, żeby wzmocnić partię, nie przypuszczam, że będą (wcześniejsze) wybory. (…) Pan Kaczyński ma większość do tego, żeby rządzić, natomiast nie ma większości, żeby wprowadzać wszystkie ustawy”.

