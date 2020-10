Ile obecnie wynoszą długi Nowoczesnej i jak idzie ich spłacanie? "Ne mam zielonego pojęcia" - przyznała w Porannej rozmowie w RMF FM była liderka tej partii - Katarzyna Lubnauer. "To jest właśnie ta dobra sytuacja, że nie jestem obecnie ani przewodniczącą, ani skarbnikiem" - dodała. "Współpracuję z Adamem Szłapką, natomiast tak już jest, że sprawami finansowymi zajmują się określone osoby w partii" - tłumaczyła.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lubnauer o długach Nowoczesnej: Ne mam zielonego pojęcia, ile wynoszą

Na wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry zawsze jest dobry czas - stwierdziła w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, pytana o wniosek przygotowany przez Koalicję Obywatelską. Jak ujawniła, prawdopodobnie zostanie on złożony w tym tygodniu. Proces niszczenia systemu sprawiedliwości w Polsce jest nieustający - oceniła była szefowa Nowoczesnej.

Bardzo twarde słowa należą się panu Czarnkowi za to, co grozi polskiej szkole w momencie, którym PiS zdecydował się na wojnę kulturową - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer. Robert Mazurek pytał posłankę Koalicji Obywatelskiej o jej słowa w Sejmie, w których nazwała kandydata na ministra edukacji "homofobem, mizoginem i idiotą". Odniosłam się dokładnie rzecz biorąc do jego wypowiedzi, którą uważam za rzeczywiście idiotyzm, dotyczącej kar cielesnych - tłumaczyła. Mówiła o czasach jej edukacji, gdy "w szkole dostawaliśmy po łapkach linijką albo nauczyciel szarpał człowieka za ucho". Naprawdę bym nie chciała, by polskie dzieci były narażone na taką sytuację w polskich szkołach - stwierdziła.